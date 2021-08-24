آلية حمدوك تبتدر اجتماعاتها غداً





علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة عن الاجتماع الأول لأعضاء المبادرة الوطنية “الطريق للأمام ” سيلتئم بقاعة الصداقة غداً الأربعاء وسيخاطبه رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك ، ورئيس الآلية رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وتقديم اقتراح بمنهج العمل خلال الشهرين القادمين، بالاضافة الى النقاش، واجازة التوصيات، وبعث رئيس المبادرة بالدعوات لأعضاء المبادرة وأشار الى أن المبادرة حددت مظاهر الأزمة واعتبر أن أبرزها تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما قد يؤدي الى تعطيل بناء الدولة المدنية الديمقراطية واقامة حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة، ونوه الى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء حددت سبعة محاور كأساس للانتقال الديمقراطي تتضمن إصلاح القطاع العسكري، قضايا العدالة ، السلام ، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، السياسة الخارجية والسيادة الوطنية ، والمجلس التشريعي الانتقالي.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة