مقاومة أبو زيد تستنجد بالجهات العدلية لمُخالفات قانونية بالمركز التجاري





طالبت لجان مُقاومة سوق أبو زيد المركزية، الجهات العدلية بالتدخُّل العاجل لحماية أصحاب المحلات في مجمع أفراح المواسم بالمركز التجاري، بعد زيادة الإيجارات من (5) آلاف إلى (200) ألف جنيه.

واستنكر مُنسِّق لجان الخدمات والتغيير بوحدة سوق أبو زيد عبد المجيد أرباب هارون، الزيادات التي فرضها مالك المركز التجاري، وقال إنها ليست قانونية لأنّها تُخالف عقد الاتفاق، وكشف أنّه تَمّ إنذار أصحاب المحلات بإخلاء الدكاكين قبل انتهاء المدة التعاقُدية دُون أسباب واضحة رغم التزامهم بسداد الإيجار، وأوضح أن عدد الدكاكين في أصل العقد (35) وعلى أرض الواقع (56) دكانا مما يخالف المساحات القانونية.

الخرطوم- مواهب أحمد

صحيفة الصيحة