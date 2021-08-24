نبيل أديب يطالب بسرعة تكوين لجنة لاستئنافات قرارات “إزالة التمكين”





وصف الخبير القانوني نبيل أديب المحامي، الفترة الانتقالية بأنّها تُعاني حالة سيولة مبنية على تباينات في وجهات النظر، وعدم الالتزام بالبرنامج الأساسي للثورة.

وقال لـ(الصيحة) أمس، إن الحكومة الانتقالية مُقصِّرة في إكمال هياكل الحكم “المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية، الأجهزة العدلية والقوانين”، بجانب وجود مُشكلات كبيرة تحتاج لتنفيذ برنامج الانتقالية، وطالب بالإسراع في تكوين لجنة استئنافات للنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين، وأكد ضرورة الانسجام بين القوى السياسية لتنجلي الأزمة.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة