انعقاد محكمة مدبري انقلاب يونيو وتأجيل الجلسة للاسبوع القادم





انعقدت اليوم بمبنى معهد العلوم القضائية والقانونية محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا حسين .الجاك الشيخ ، الذي تم تعيينه خلفا للقاضي احمد علي احمد الذي تنحى في 27 يوليو الماضي. وتم تأجيل الجلسة للاسبوع القادم لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع (بجسب سونا) ولاسباب اجرائية اخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين . وكانت الجلسة مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت . وطلب القاضي من هيئة الاتهام تحضير المستندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين . والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة القادمة باعتبار ان المستندات متعلقة بوجودهم . ويشار الى ان القاضي الاول لمحاكمة البشير واعوانه ،مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قد تنحى من رئاسة المحكمة في 22 ديسمبر 2020، وخلفه قاضي المحكمة العليا مولانا احمد علي احمد، الذي اعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي ..

الخرطوم(كوش نيوز)