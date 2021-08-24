الهادي إدريس يلتقي وفد لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورالهادي إدريس بالقصرالجمهوري اليوم، وفد اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وأكد رئيس الوفد(بحسب سونا) الدكتور رفعت الأمين، في- تصريح صحفي-، أن اللقاء تناول جملة الموضوعات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في السودان، ودور المفوضية القومية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن اللقاء بحث ضرورة إشراك أصحاب المصلحة في جميع الترتيبات المتصلة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتشكيل المجلس الدائم الخاص بها ، بجانب العديد من الموضوعات ذات الصلة. وقال “سعدنا كثيراً بتفهم عضو مجلس السيادة الواسع، وإدراكه العميق للموضوعات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان.

الخرطوم (كوش نيوز)