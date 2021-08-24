ضبط أدوية وعقاقير طبية مهربة من دولة أجنبية بمطار الخرظوم





تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم عبر (وردية الفاروق وصول) بإشراف العقيد شرطة الفاتح أرصد من ضبط أدوية بشرية بكميات كبيرة مع راكب قادم من دولة أجنبية إلا أن قوات الجمارك حالت دون ذلك. و أفاد العميد شرطة طارق عبدالحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم وفق صحيفة اليوم التالي أن الضبطية عبارة عن (24000) حبة (Lopergmide) وعدد (14000) حبة (Allopurinol) وعدد (7000) حبة (Primaqine) بالإضافة إلى (3000) حبة (Betahistine)، مضيفاً أن الضبطية تدل على اليقظة والمهنية والمهارة العالية التي تتمتع بها قوة الصالات بالمطار حاثهم على بذل المزيد من الجهد داعياً المواطنين لإتباع الطرق القانونية الصحيحة للاستيراد.

الخرطوم (كوش نيوز)