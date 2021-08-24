أصحاب العمل يشرع في ترتيبات استضافة المؤتمر الدولي للاستثمار





بدأت اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر السودان الدولي للاستثمار باتحاد أصحاب العمل برئاسة المهندس مجتبى خلف الله الأمين العام للاتحاد، أعمالها بمقر الاتحاد بمشاركة الاتحادات القطاعية فى الترتيب والإعداد للمؤتمر والذي ينظمه الاتحاد برعاية من رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية و”مجموعة الاقتصاد والأعمال”. ويعقد المؤتمر منتصف نوفمبر المقبل بالخرطوم بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات بالدول العربية ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والمستثمرين من الغرف العربية الأجنبية المشتركة. واوضح الامين العام لاتحاد أصحاب العمل المهندس مجتبى خلف الله في تصريح (بحسب سونا)، أن اجتماعات اللجنة أمنت على أن الفرصة أصبحت مؤاتية للسودان لتحقيق نجاح ملموس لاعمال المؤتمر كمشروعات استثمارية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة جديدة عقب ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء الجزء الأكبر من الديون الخارجية وشروع الحكومة الانتقالية في إجراء وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسهم في حفز النمو ودمج السودان في الاقتصاد العالمي . وقال مجتبى إن أعمال المؤتمر ستركز على التحولات التي يشهدها السودان وفرص الاستثمار التي اتاحتها تلك التحولات ممثلة فى محاور خطة النهوض الاقتصادي والإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعات الجديدة المرتبطة بالتجارة والاستثمار والبيئة الجديدة للاستثمار ودور مؤسسات التمويل التنموي العربية والإقليمية والدولية في دعم الإصلاح، إلى جانب التركيز على قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، الزراعة، التعدين، البنى التحتية والصناعات التحويلية والخدمات ، بالاضافة إلى آفاق الصناعة المصرفية والمالية في السودان. وأبان الأمين العام أن أهمية المؤتمر تأتي كذلك استنادا الى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية وقيادات كبرى الشركات والمصارف العربية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، إلى جانب مشاركات من الشركات الأجنبية العاملة في اطار الغرف التجارية العربية والاجنبية المشتركة.

الخرطوم (كوش نيوز)