تاجيل جلسه محاكمة البشير لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع





انعقدت “الثلاثاء” بمبنى معهد العلوم القضائية والقانونية محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ ، الذي تم تعيينه خلفا للقاضي احمد علي احمد الذي تنحى في 27 يوليو الماضي. وتم تأجيل الجلسة للاسبوع القادم لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ولاسباب اجرائية اخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين. وكانت الجلسة مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت. وطلب القاضي وفق راديو تمازج من هيئة الاتهام تحضير المستندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين. والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة القادمة باعتبار ان المستندات متعلقة بوجودهم. في 22 ديسمبر 2020، تنحى القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، من رئاسة جلسات المحكمة وخلفه قاضي المحكمة العليا احمد علي احمد، الذي اعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي. وفي شهر اغسطس الجاري ، أعلنت السودان موافته على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، من صدر في حقه مذكرة التوقيف بإرتكاب جرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .

الخرطوم ( كوش نيوز)