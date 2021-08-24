شمال دارفور ضمن برنامج ثمرات للمرحلة الثانية





التقى نمر عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور جاء ذلك خلال لقائه أمس.

كشف مدير برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات، معتصم أحمد صالح، أنّ ولاية شمال دارفور ضمن الولايات الموضوعة في المرحلة الثانية من برنامج ثمرات.

وقال معتصم بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ الهدف من المشروع هو تخفيف العبء على المواطن السوداني خاصة بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار وجود نسبة كبيرة من النازحين بالولاية.

وأضاف معتصم” البرنامج يستهدف افتتاح ٤٠ مركزًا للتسجيل بصورة مبدئية”.

وأعلن معتصم عن بداية عمليات التسجيل في الولاية خلال الأيام المقبلة بعد التنسيق وإعداد الاحتياجات التقنية.

باج نيوز