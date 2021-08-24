تربية الخرطوم : لم يصلنا ما يفيد بتأجيل العام الدراسي





قال المدير العام لوزارة التربية و التعليم بولاية الخرطوم ؛ محمد إبراهيم إنه لم يصلهم ما يفيد بتأجيل العام الدراسي.

و أوضح إبراهيم بحسب إعلام ولاية الخرطوم ، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون في السادس من سبتمبر المقبل و هو الموعد المحدد مسبقاً ، و أضاف “ما لم يتم تعديل في المواقيت من قبل وزارة التربية والتعليم الاتحادية” مشيراً إلى أن تحديد انطلاق العام الدراسي مسؤولية وزارة التربية والتعليم الاتحادية.

و أكد في الوقت ذاته اكتمال الاستعدادات و الترتيبات لبداية العام الدراسي بكافة محليات الولاية السبع ، مضيفاً أن توفير الكتاب المدرسي لمرحلتي الأساس و المتوسطة أمر يخص وزارة التربية الاتحادية.

باج نيوز