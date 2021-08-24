بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 441.21220 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز أقل من سعر يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 الذي بلغ 442.40890 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 66.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)