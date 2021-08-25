اعلان دولة النهر والبحر منفصلة من السودان يشعل منصات التواصل الإجتماعي





وجدت الدعوة التي أعلنها عدد من نشطاء فيسبوك بتكوين دولة جديدة في السودان “النهر والبحر” عبر حق تقرير المصير إستجابة غير مسبوقة على منصات التواصل الإجتماعي.

ومن أبز الداعين للدولة الجديدة والتي إطلق عليها دولة النهر والبحر السياسي السوداني عبد الرحمن عمسيب، وبحسب المعلومات المتاحة حول مشروع الدولة الجديدة تشمل مساحتها معظم ولايات السودان الحالية عدا ولايات دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وأعلن الداعمون للفكرة عن إطلاق علم للدولة الجديدة يشبه علم دولة كرواتيا، فيما عارض البعض الفكرة ورفضوا تقسيم السودان لدويلات، دولة النهر والبحر التي يقول مؤيودها أنها نتجت من ظلم الإتفاقية الأخيرة “سلام جوبا” لولايات كثيرة في السودان، وكذلك إبتزاز تمارسه بعض الحركات المسلحة التي لم توقع إتفاق سلام جوبا والتي هي أحياناً تطالب أيضاً بتكون دويلة خاصة بها أو حكم ذاتي.

سيف الدين عثمان

الخرطوم/النيلين