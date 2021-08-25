تفاقُم أزمة مياه الشرب بمناطق جنوب أمدرمان





تفاقمت أزمة مياه الشرب بمنطقة صالحة، والصريو جنوبي أمدرمان منذ أكثر من عشرة أيام. ووصلت قيمة شراء الكارو “برميلين” من مياه الشرب مبلغ 5 آلاف جنيه.

وكانت أزمة المياه بالمنطقة ناتجة عن انهيار “البيّارة” الرئيسية التي تغذي خط المياه بالمنطقة بفعل تأثيرات الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة خلال الفترة الماضية مما نتج عنه انقطاع الإمداد المائي تماماً.

ودفع انقطاع المياه، مواطني المنطقة لاستجلاب مياه الشرب من المناطق المجاورة، إضافةً إلى لجوء السكان وخاصّةً المرأة لجلب مياه الشرب من مجرى النيل الأبيض الذي يبعد من بعض أحياء المنطقة قرابة الـ3 كيلو مترات.

وكانت الشركة المُشرفة على صيانة محطة المياه طلبت مبلغ 250 ألف جنيه لاستخراج “الوابور” الغطّاس الرافع للمياه في الشبكة وإعادة تشييد البيّارة، حيث التزمت هيئة المياه التابعة للوحدة الإدارية للريف الجنوبي بمحلية أمدرمان بدفع المبلغ، وتفاجأ المواطنون أمس الأول بانهيار البيّارة وطلمباتها الرافعة للمرة الثانية.

الخرطوم ـــ رشا التوم

صحيفة الصيحة