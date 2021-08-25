مديونيات تتسبب في إظلام تام بدارفور وكهرباء الفاشر تُوقف التوصيلات الجديدة





أعلنت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور، عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الفاشر نتيجة توقف الماكينات التركية لعدم سداد الاستحقاقات المالية للشركة التركية.

ودعت الوزارة في بيان أمس، المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدة أن هنالك جهوداً مبذولة من قِبل حكومة الولاية مع وزارة المالية الاتحادية لدفع استحقاقات الشركة لضمان عودة التيار الكهربائي للمدينة.

وتفيد متابعات (الصيحة) أن إدارة الكهرباء بالفاشر أوقفت التوصيلات الجديدة بالمدينة حتى شهر سبتمبر المقبل، وشكا مواطنون من تعقيدات في الإجراءات المتعلقة بتوصيل الكهرباء.

وشملت قطوعات الكهرباء، ولايات دارفور بجانب “كادُقلي” بولاية جنوب كردفان.

الفاشر ــ الخرطوم ــ رشا التوم

صحيفة الصيحة