فندق فخم وزحمة نجوم .. في حفل زواج الجبلية





ترتب الفنانة عائشة الجبل لإقامة حفل زواجها بأحد الفنادق الكبرى بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم كمال ترباس وحنان بلوبلو وسميرة دنيا ومحمد بشير الدولي وميادة قمر الدين وآخرين.. فيما تم اختيار عدد من الفنانين للمشاركة في حفل الحناء الذي سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بصالة نيلتون وسيتغنى فيه محمد بشير وميادة قمرالدين، فيما سيكون حفل الزفاف بصالة فندق القراند هوليداي فيلا بمشاركة الفنان كمال ترباس وحنان بلوبلو وإنصاف مدني.

صحيفة الصيحة