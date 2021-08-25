قحت: رأي المكون العسكري في قيام المجلس التشريعي غير مؤثر ونقترب منه





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة أن المكون العسكري لا علاقة له بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ، وقطع بأن قوى التغيير قوية وموحدة وقال حضرة في تصريح لـ”لجريدة”: نمضي بقوة نحو تشكيل المجلس مع كتلة السلام وحزب الأمة ، وأعلن عن قرب اعلان التشريعي وأردف: قوى التغيير ستمضي بخطى كبيرة ثابتة ونتائجها ستظهر في الأيام القادمة.

واعتبر حضرة بأن المجلس التشريعي معنية به قوى الحرية والتغيير وليس المكون العسكري وليس لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحق في التشكيك في مقدرة قحت على تشكيل التشريعي وتابع: رأي المكون العسكري في قيام المجلس غير مؤثر.

الخرطوم: مآب ميرغني

صحيفة الجريدة