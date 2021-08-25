إنخفاض منسوب النيل بالخرطوم بـ55سم





أوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري ان النيل سجل اليوم عند ولاية الخرطوم 17.11 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 55 سم. وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.03 متراً أقل من أعلي منسوب ب 61 سم بينما سجلت محطة شندي 17.91 مترا أقل من أعلي منسوب ب 53 سم.

واضافت اللجنة أن النيل الأزرق سجل ايراد 614 مليون متر مكعب في اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبيةو نهر عطبرة 262 مليون متر مكعب في اليوم والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع البيان إستقرار قطاعات الروصيرص – سنار، قطاع الخرطوم – شندي وقطاع عطبرة – دنقلا مشيرا الى ارتفاع قطاع سنار – الخرطوم بمعدل 6 سم. وارتفاع قطاع شندي – عطبرة بمعدل 3 سم.

فيما تنبأ البيان بإنخفاض منسوب النيل غداً الأربعاء في ود العيس 4 سم ليسجل 16.41 متراً وكان قد سجل اليوم 16.45 متراً وارتفاعه في ود مدني 4 سم ليسجل 19.60 متراً حيث سجل اليوم 19.56 متراً وارتفاعه الخرطوم 5 سم ليسجل 17.16 حيث سجل اليوم 17.11 متراً وارتفاعه في شندي بمعدل 1 سم ليسجل 17.92 متراً حيث سجل اليوم 17.91 سم، وانخفاضه في عطبرة 10 سم ليبلغ 15.93 متراً وكان قد سجل اليوم 16.03 متراً، وارتفاعه في مدينة دنقلا بمعدل 2 سم ليسجل 15.12 قد سجل اليوم 15.10 متراً.

وقررت اللجنة المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الى حين إشعار آخر. كما أكدت اللجنة إستمرار التخزين بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت.

وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللآزمة.

سونا