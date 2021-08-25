الجقر : يكشف سر الحلقات المفقودة





كشف المطرب الشاب أحمد الجقر عن استيائه من فقدانه عدد من تسجيل حلقات برنامج (الكورة واطة) لم تر النور مشيرا الي انه كانت صدمة قوية وكمية من الاحراج له في رمضان في ثاني مواسم برنامج( الكورة واطة) رغم حرصه الشديد على تجويد عمله والاستعداد منذ فترة كافية لتفادي اي خلل في الحلقات ولكن للاسف لاسباب خارجة الارادة فقدت الحلقات التي كانت مسجله مع عدد من النجوم في هارديسك والذي تعرض للتلف لتضيع اكثر من (١٣) حلقة من اجمل وأهم ماسجلت في البرنامج ليضيع تعبنا هباء. مؤكدا رضاه وايمانه بالقدر وان كل ماحدث لخير وواصل رغم غضبي في تلك الفترة اسعدني جدا النجاح الكبير لبرنامج (اوعه تدوش) والاهتمام الجماهيري هو ماعوضني عن ضياع اهم الحلقات.

وقدم الجقر اعتذاره واسفه لكل الفنانين الذين ضاعت حلاقاتهم بعد تلف الهاردسك قائلا حققكم علينا .

الجدير بالذكر أن المطرب الشاب قام بتقديم اكثر من برنامج خلال المواسم السابقة في رمضان بثت علي قناة انغام الفضائية

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني