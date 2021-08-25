أفريكا إنتليجنس: مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) حصل على إذن للوصول لأرشيف نظام البشير





قال موقع “افريكا إنتليجنس” المختص بشؤون الاستخبارات في أفريقيا، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حصل على اذن خاص بالاطلاع على أرشيف جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني “السابق”، الذي تحاول العديد من أجهزة الاستخبارات الاقليمية والعالمية الوصول إليه منذ فترة. وتمكن 3 من كبار ضباط “إف بي آي” الأمريكية، تمكنوا من الحصول على تصريح من السلطات السودانية للوصول بشكل انتقائي إلى أرشيف جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أثناء زيارة للخرطوم في 26 يوليو. وقال “افريكا انتليجنس” إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، يرغب في مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في عدد من تحقيقات مكافحة الإرهاب. وبحسب الجزيرة نت، أشار الموقع إلى أن مبعوثي مكتب التحقيقات الفيدرالي، التقوا وزير الداخلية السوداني ومدير الشرطة السودانية، وعرضوا المساعدة على الحكومة السودانية والتعاون معها خلال المرحلة الانتقالية. وكانت وزارة الداخلية السودانية أعلنت في مارس عن وصول فريق أمن من مكتب التحقيقات الفيدرالي، للمساعدة في التحقيقات التي كانت تجريها السلطات حينها حول محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

الخرطوم(كوش نيوز)