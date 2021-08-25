والي غرب دارفور يؤكد دعمه للمشروعات الخدمية والتنموية بالولاية





ترأس والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية الذي إنعقد اليوم بمباني الامانة العامة لحكومة الولاية . وإستعرض الوالي خلال الجلسة نتائج زيارته إلى الخرطوم والتي أثمرت في الموافقة على إنشاء مستشفى للعيون بواسطة دعم مستشفى مكه للعيون، بجانب الحصول على الموافقة على مستشفى متكامل من الجهات الخيرية بواسطة وزارة المالية الإتحادية والحصول على فرص للمنح الدراسية بجمهورية مصر العربية بواقع (50) طالب سنويا واخرى بجامعة الاحفاد الجامعية للبنات بواقع (13) طالبة سنويا. (بحسب سونا) والي الولاية ان ولايته تحصلت مبالغ مالية تقدر ب (200) مليون حنيه من وزارة المالية الإتحادية لدعم برنامج سلعتي بهدف تخفيف المعاناة من كاهل المواطن ، فضلا عن إجراء تفاهمات مع الشركات لمعالجة إنسياب التيار الكهربائي بالولاية، وقال انه يتوقع وصول عدد من الوزراء الإتحاديين في غضون الاسابيع القادمة للوقوف على معالجة الاوضاع الإنسانية وتقديم الخدمات الضرورية للمتاثرين في الولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)