قصة غريبة لمليونير طرد من منزله بعد تنازله عن أمواله وممتلكاته لأبنائه





تعرض مليونير مصري فقير للطرد من منزله على يد أبنائه بعد تنازله عن أمواله وممتلكاته، قائلين له:”أنت خلاص متلزمناش.. أنت عملت اللي عليك”. وقال المليونير الفقير:”كان عندي أرض بنيتها وعملت أربع أدوار لحد ما وصلت قيمتها لـ5 مليون”، موضحا:”مش محتاج من الدنيا حاجة عطيت لهم كل أموالي وأملاكي، عاوز أرتاح بقى وسبت كل الشغل، أعطيت لكل واحد حقه”. وأشار إلى أنه عندما حاول الدخول إلى منزله، فوجئ بتغيير “كالون” الباب، وإلقاء ملابسه في الشارع، مضيفا:”قالوا نزيحوا من سكتنا ونتصرف مع بعض في الميراث والفلوس”، ( بحسب الوطن المصرية). وأوضح:”بعد ما كنت مليونير بقيت فقير عايش تحت الكوبري، وناس زمايلي من أيام الشغل بيحنوا عليا، كانوا بيقولوا لي إيه اللي وصلك لكده، هما اللي ساعدوني، مكنتش أتمنى أمد إيدي لحد”. وتابع:”عربية تابعة لمؤسسة خيرية جت خدتني، ومقدرش أكلم عيالي وأصالحهم، مين عنده كرامة يقبل حاجة زي دي، كان عندي ملايين ومكنش بيعجبني حد، دلوقتي أقول للناس صالحوني على عيالي”.

الخرطوم(كوش نيوز)