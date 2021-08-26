وقفة احتجاجية أمام لجنة ازالة التمكين تطالب باقالة رئيسة معهد العلوم القضائية





نفذ العاملون بمعهد العلوم القضائية والقانونية أمس وقفة احتجاجية امام مباني لجنة ازالة التمكين، للمطالبة باقالة مدير المعهد سوسن سعيد، بجانب إيقاف الفساد المالي والاداري بالمعهد، وسلم العاملون مذكرة للأمين العام للجنة إزالة التمكين ، وأوضحت المذكرة التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها بأن مديرة المعهد منذ تقلدها وظيفة عامة انتفت صفتها كقاضي لأن الوثيقة الدستورية نصت على فصل السلطات وأكدت ان المديرة منذ استلامها مقاليد الأمور بالمعهد لم تقدم أي شيء يذكر خلاف مصالحها الشخصية ومصالح المقربين لها وممن وصفتهم بالحاشية ،مما أدخل المعهد في فساد مالي وإداري.

ونوهت المذكرة الى تورط مديرة معهد القضاء في مخالفات مالية وإدارية .وكشفت المذكرة عن قيامها بسفريات خارجية بتكلفة عالية وشراء العملة الصعبة من السوق الأسود (خصماً على ميزانية المعهد) بالرغم من تشديد الحكومة على أن امتلاك العملة الاجنبية لما تسببه من تخريب للاقتصاد يعاقب عليه القانون.

واتهموا مديرة المهد بالتعدي على الأراضي المخصصة للمعهد بمنطقة المحورية بمساحة 62 فداناً والتي تم توزيعها بواسطة رئيس القضاء الأسبق في عهد النظام البائد حيدر دفع الله والذي قام بتمليكها ونائبها قطع منها وذلك بالرغم من عمل خرط ودراسات ومجسمات بواسطة شركة أجنبية بمبلغ 3,500,000جنيه دفعت بواسطة وزارة المالية .

وكشفت المذكرة أن المديرة قامت في 2018 بتوصية لتعيين (5) قضاة بصورة مخالفة لشروط تعيين قضاة الخبرات على أن تكون مستحقاتهم خصماً من ميزانية المعهد دون تحمل السلطة القضائية لأي أعباء مالية.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة