المراجع: آدم الفكي أهدر أكثر من (5) ملايين دولار





كشف المراجع بديوان المراجعة القومية مكتب نيالا أمس، عن اصطناع والي ولاية جنوب دارفور الأسبق في العهد البائد آدم الفكي، لمستند صادر من حكومة الولاية، عبارة عن قرار تم بموجبه التصرُّف في أراضٍ تتبع لحكومة الولاية أهدر بموجبه مبلغ (5.908.650) دولاراً أمريكياً .

يُذكر أن المتهم (الفكي) وشركة يُواجهان تهماً متفاوتة على ذمة التصرف في أراضٍ مُخصّصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا بصورة مخالفة للقانون ودون مراعاته.

وكشف المراجع لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومُخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي أمس، أنّه قام بإعداد التقرير الذي اتّضح له من خلاله أن القرار (2/ 2016م) لم يصدر من مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور مما تسبّب في إهدار مبلغ (5.908.650) دولاراً أمريكياً تتعلّق بقيمة مساحة الأرض التي آلت للشركة بمُوجب المُستند المُصطنع من المُتّهم الأول الوالي الأسبق آدم الفكي.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة