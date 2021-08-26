كشف تفاصيل تنقلات الدبلوماسيين واعتذار المُختارين





أصدرت وزارة الخارجية، كشفاً للتنقلات الداخلية يُعد الأضخم.

وقالت مصادر (الصيحة)، إن الكشف شمل تنقلات وسط الدبلوماسيين بين الإدارات المختلفة، وكشفاً آخر للإداريين بالوزارة، وعزت التنقُّلات الكثيرة إلى أنّ الوزارة عملت على سد الثغرات التي خلفتها عملية التنقلات الخارجية التي تمت مؤخراً للدبلوماسيين إلى الخارج، فضلاً عن تنقلات روتينية للعاملين بالوزارة، وبحسب المعلومات، لم يشمل الكشف الأخير أي تنقُّلات داخلية للسفراء بخلاف التنقُّلات الأخيرة.

في الأثناء، أكدت المعلومات أنّ حوالي (25%) من الدبلوماسيين الذين تم اختيارهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج اعتذروا عن العمل وفضّلوا البقاء بالوزارة، لأنّ العمل في البعثات التي تم اختيارهم لها لا يحقق لهم الاستقرار المطلوب لأسرهم.

وحسب متابعات (الصيحة)، فإنّ الأوضاع المالية بالبعثات مازالت صعبة للغاية، وأنّ معظمها شارفت على العامين دُون صرف العاملين فيها لاستحقاقاتهم الشهرية.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة