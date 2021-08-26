توقُّف إجراءات البصمة بمجمعات خدمات الجمهور





أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن توقُّف نظام البصمة المدنية بمجمعات خدمات الجمهور ومراكز السجل المدني بأنحاء البلاد كافة.

ونبّهت الإدارة العامة للسجل المدني في بيان أمس، جميع المواطنين إلى توقُّف نظام البصمة المدنية بمجمعات خدمات الجمهور (بحري، الخرطوم وأمدرمان) ومراكز السجل المدني بالبلاد اعتباراً من الأربعاء 25/ 8/ 2021م وحتى السبت الموافق 28/ 8/ 2021م، وذكرت الشرطة أن توقف نظام البصمة بالبلاد يجئ لتهيئة مخدمات نظام البصمة، مما يتطلّب إيقاف العمل إلى حين الانتهاء من تهيئة المخدمات في الفترة المُحَدّدَة بـ(4) أيام.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة