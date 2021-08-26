رجاء نيكولا تطّلع على الأوضاع بولاية البحر الأحمر





إطّلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر . وتلقت سيادتها، خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج، تنويراً حول الأوضاع العامة والخدمية بالولاية ، خاصة فيما يلي خدمات المياه والكهرباء باعتبارهما من القضايا التي ظلت عالقة لفترة طويلة في الولاية . وأوضح والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي، في تصريح(بحسب سونا) أن اللقاء تطرق لاستئنافات المتضررين من قرارات لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر،والتي تقدموا بها للجنة الإستئنافات . وأضاف شنقراي، إن اللقاء ناقش مذكرات نزلاء السجن الإتحادي بولاية البحر الأحمر، التي تطالب بمعاملتهم أسوة بزملائهم في سجون العاصمة الذين تم الإفراج عنهم . وأبان والي البحر الأحمر أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا لزيارة الولاية ، لما سيكون لها من آثار إيجابية على مواطني الولاية .

الخرطوم (كوش نيوز)