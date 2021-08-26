تحذير من أمطار غزيرة في 5 ولايات سودانية





حذّرت هيئة الأرصاد الجويّة في السودان من هطول أمطارٍ غزيرةٍ في 5 ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ ولايات القضارف، سنار، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، ستتأثر بهطول الأمطار.

وأشارت إلى أنّ ولايات الخرطوم، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، ستشهد أمطارًا متوسطة.

وأوضحت أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال البحر الأحمر وعطبرة جنوب كريمة وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقّع أنّ يتقدّم نحو الشمال.

باج نيوز