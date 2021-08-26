توقيف متهمان يقومان بسرقة الأدوية والعقاقير الطبية النادرة من مستشفي الضعين





تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية عبر إدارة مباحث ولاية شرق دارفور من ضبط عدد متهمين إثنين وبحوزتهما كمية من الأدوية و العقاقير الطبية المهمة التي تستخدم في علاج الحالات الطارئة والحرجة والتي تنعدم هذه الايام بسبب الظروف الإقتصادية المعروفة حيث يعاني المواطن الأمرين في الحصول عليها وفي حال توفرها يجدها بمبالغ مالية باهظة الثمن هذا بالإضافة لكمية من أدوات الفحص والمعدات النادرة التي تستخدم في المعامل الطبية وذلك بمستشفي الضعين بشرق دارفور وبالعودة لتفاصيل البلاغ وبحسب المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومة تفيد بان هنالك شخصان بمستشفي الضعين يقومان بسرقة أدوية وعقاقير طبية نادرة بالإضافة لأدوات ومعدات خاصة بعمل الفحص والمختبرات الطبية من المخازن الرئيسية الخاصة بإدارة الإمدادات الطبية بالمستشفى والإستفادة منها في عملية بيعها وتحويل عائدها المادي لمصلحتهما الشخصية وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص من شعبة مباحث الولاية لتأكيد المعلومة ووضع حدا لانهاء النشاط الإجرامي لهؤلاء الأشخاص الذي يتسبب في شح الدواء ومن خلال العمل المعلوماتي تم تحديد هوية المتهمين بدقة والأوقات المناسبة لارتكاب جريمتهما وعلي أثر ذلك تم وضع خطة محكمة للايقاع بهما من خلال كمين وعملية مداهمة نوعية روعي فيها الإستفادة القصوي من تقنيات العمل الضبطي الميداني والكشفي للجريمة التي يتمتيز به رجال المباحث حيث أسفر عن ضبط عدد متهمين إثنين وبحوزتهما عدد(25) كنتينة EsR وعدد 25 قطعة من أدوات ومعدات الفحص السريع للملاريا وعدد(25) قطعة كحول تستخدم في علاج حالات الطوارئ وبناء علي ذلك تم تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالقيد رقم 5507 تحت المادة 174 من القانون الجنائي بقسم شرطة دائرة الاختصاص.

الخرطوم ( كوش نيوز)