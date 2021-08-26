ختام ورشة تدريب المعلمين





اختتمت الخميس بمباني النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان ، ورشة تدريب المعلمين على البدائل التربوية للعقوبات البدنية ، والتي نظمتها جمعية “إعلاميون من أجل الأطفال”، واستمرت لستة أيام ، بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم ، ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، ومنظمة رعاية الطفولة العالمية. وقالت الأستاذة إنعام محمد الطيب المدير التنفيذي لجمعية اعلاميون من أجل الأطفال وفق (سونا) إن الدورة استهدفت عدد 21 متدربا من المحليات السبعة بولاية الخرطوم، بمعدل ثلاثة من كل محلية ، مشيرة إلى ان الهدف منها العمل على منع استخدام العنف ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية خاصة عقوبة الجلد التي منعتها كل المواثيق التربوية العالمية. وأضافت انعام ان هذه الدورة لم تكن الأولى حيث سبقتها دورات عديدة ، كما أن هناك دورات قادمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة حتى نتمكن من توصيل رسالة واضحة بعدم استعمال العقوبة المهينة للأطفال خاصة الجلد واستبدالها باساليب تربوية علمية تمكن الطالب من مواصلة دروسه في ظل ظروف إنسانية تحفظ كرامته ، وتلبي طموحاته كطفل وتنبه الأسر والتربويين خاصة للعمل على تلافي العقوبات البدنية والاستعاضة عنها بالتنشئة.

الخرطوم(كوش نيوز)