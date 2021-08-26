اختتم زيارته لإثيوبيا .. سلفاكير يشيد بالملء الثاني لسد النهضة





ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي ؛ آبي أحمد و رئيس جنوب السودان ؛ سلفاكير ميارديت القضايا الثنائية و الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الخميس” بعد زيارة قصيرة لسلفاكير و وفد مرافق اختتمت عصر اليوم بحسب ما نقل مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في تعميم صحفي اطلع عليه “باج نيوز” ، حيث قال إن سلفاكير هنأ رئيس الوزراء و الحكومة الإثيوبية على الاختتام السلمي للانتخابات الوطنية السادسة.

و أضاف ” كما أشاد بالملء الثاني الناجح لسد النهضة و أكد مجدداً أن جنوب السودان يواصل إيلاء أهمية كبيرة للعلاقات مع إثيوبيا”.

و أشار التعميم إلى إدانة سلفاكير لهجوم الجبهى الشعبية لتحرير تيغراي و تقديره لجهود الحكومة الإثيوبية لحماية النظام الدستوري ، مضيفاً أنه سلط الضوء على عدم تدخل الأطراف الخارجية في التحدي المحلي الحالي لإثيوبيا.

من جانبه قال آبي أحمد في تدوينة نقلتها الخارجية الإثيوبية : “شكراً للرئيس سلفاكير على التزامه بتعزيز العلاقات بين بلدينا. في مناقشاتنا ، استكشفنا أيضًا ضرورة البناء على العلاقات الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية. الأصدقاء في جميع الأحوال الجوية مثل جنوب السودان ضروريون في وقت حاجتنا “.

باج نيوز