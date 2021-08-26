وزير المالية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي





إلتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم بالسيدة أنيتا ويبر مبعوث الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي. وقال د.جبريل في تصريحات صحفية عقب اللقاء (بحسب سونا) أنه بحث مع المبعوث الاوروبي شئون القرن الافريقي وسبل تحقيق الامن والاستقرار في الاقليم والجهود المبذولة من السودان لتحقيق ذلك مبيناً أن اللقاء تناول بالشرح الاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة وما يتطلع له السودان من دعم الاتحاد الاوروبي لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إتفاق السلام وتحريك الموارد لوضع الاقتصاد السوداني في المسار الصحيح. ووصف وزير المالية اللقاء بالايجابي معبراً عن أمله في وصول كل رسائل السودان الايجابية للاتحاد الاوروبي مؤكداً متابعتهم مع سفير الاتحاد في الخرطوم تنفيذ مخرجات اللقاء منوهاً إلى أن السودان يسعى للاستفادة ماديا وفنياً من إهتمامات الاتحاد الاوروبي في مجالات الطاقات المتجددة والاحزمة المانعة للتصحر. من جانبها أكدت مبعوث الاتحاد الاوربي للقرن الافريقي أن وزير المالية أطلعها على أجندة الاصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج دعم الشباب موضحة أنها بحثت مع الوزير القضايا الاقليمية وقضايا تخفيف الصراعات وقضايا الانتقال معبرة عن تطلعاتها لاجراء مزيد من الحوار حول مجمل هذه القضايا. وفي ختام تصريحاتها عبرت السيدة أنيت ويبر عن سرورها للعودة للسودان للمرة الثانية.

الخرطوم (كوش نيوز)