بنك السودان يعلن عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 10/2021





إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، اعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 10/2021 يوم الأثنين الموافق 30 أغسطس 2021 (بحسب سونا) وذلك وفق الآتي: – رقم المزاد: 10/2021 – مبلغ المزاد الكلي: 50 مليون دولار أمريكي – الحد الأعلي لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20% – موقع المزاد : بنك السودان المركزي، الطابق الرابع، الإدارة العامة للأسواق المالية، خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً. – يقتصر التقديم للمزاد عبر نظام الرواجع الإلكترونية (نظام المايندسكيب)، بالإضافة إلى التقديم عبر نُظيم مزاد النقد شروط دخول مزادات النقد الأجنبي – يقتصر المزاد وفقا لبنك السودان المركزي على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الإئتماني والرقم الضريبي. – على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد – تُقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد – يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار. – توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب – توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه. – في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف – على جميع المصارف الإلتزام بتقديم طلبات بأسعار عملائها. – يجب على المصرف إرفاق طلبات العملاء. – في حالة عمليات الإستيراد الآجله السداد و عمليات الدفع ضد المستندات يجب على المصرف إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة.

الخرطوم(كوش نيوز)