التعايشي يترأس إجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ إتفاق مسار دارفور





ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام – مسار دارفور والذي إستمع إلى تقريرٍ مفصّلٍ حول نتائج الاجتماعات السابقة المتعلقة بتنفيذ الإتفاق. وقال الأستاذ أحمد تقد لسان عضو اللجنة العليا، في تصريح صحفي (بحسب سونا) إن الاجتماع خلص لجملة من التوصيات، حيث أمن على اللجان المشتركة الخاصة بالإشراف على إختيار أصحاب المصلحة لوالي ولاية وسط دارفور، وأكد على تشكيل كل الآليات المرتبطة بتنفيذ مسار دارفور، خاصة فيما يتعلق بالمفوضية القومية للسلام. وأضاف أن الاجتماع أوصى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لقسمة السلطة في دارفور. كما أوصى بعقد إجتماع عاجل للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، لحسم كل القضايا المرتبطة بالتنفيذ في مسارات السلام المختلفة خاصةَ مسار دارفور. وأبان عضو اللجنة العليا الأستاذ أحمد تقد ، أن الإجتماع إستمع إلى تنويرٍ من وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ حول الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور.

الخرطوم (كوش نيوز)