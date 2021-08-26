الخرطوم..مظاهرات مندّدة بالغلاء والشرطة تتصدى بالغاز المسيل للدموع





فرّقت السلطات في الخرطوم مظاهرات احتجاجية، الخميس، كانت في طريقها إلى مجلس الوزراء.

فرقت قوات الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات انتظمت بوسط الخرطوم اليوم “الخميس” ، “موقف جاكسون”، وكان المحتجون في طريقهم لمجلس الوزراء.

وقال شهود عيانٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الاحتجاجاتٍ تجئ لترديّ الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وسابقًا، أعلنت لجان مقاومة الصحافة عن جدول ثوري، وفق تنظيم مواكب لإسقاط الحكومة الانتقالية.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز