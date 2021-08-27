عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021





الصيحة

بسبب الأوضاع المالية..إيقاف تنقلات الدبلوماسيين

حمدوك: بدأنا ترشيد الإنفاق وأحلم بربط الطرق حتى جوبا وإنجمينا

مجلس الشركاء يشدّد على الإسراع في تعيين الولاة وتشكيل التشريعي

مصرع 7 معدنيين إثر انهيار بئر للذهب في حلفا

أمطار غزيرة وعواصف رعدية في أجزاء واسعة من البلاد

الانتباهة

وزير الطاقة: الكهرباء ليست أوّلوية و”شغالين إطفاء حرائق”

الطب العدليّ: لجنة المفقودين تعيق دفن 1600 جثة متكّدسة بمشارح الخرطوم

ضبط شاحنات مصرية تفرغ حمولتها خارج الميزان

حمدوك: اتصالات مع”جنرال موتورز” الأمريكية لحلّ أزمة الطاقة

مناوي: استغرب استمرار وتكرار الوضع مع الشركة التركية للكهرباء

رئيس نيابة إزالة التمكين: لا علاقة للنيابة بالمتحرين الموقوفين

السوداني

وزير الطاقة: “سأستقيل” حال شعودي بعدم القدرة على خدمة الشعب

طرد”450″ معدّنًا سودانيًا ومصادرة أموالهم من قبل السلطات الإثيوبية

توقيف متهم بحوزته ألفا قندول حشيش

والي البحر الأحمر يبحث مع نيكولا استئنافات متضرّري لجنة التمكين

اجتماع بالقصر يوصي بتشكيل لجنة مشتركة لقسمة السلطة بدارفور

السودان يبحث الدعم الفني للأمم المتحدة للانتخابات