حركة الإصلاح الآن: والي ولاية شمال كردفان كان عضوًا بالحركة ويشغل “الأمين السياسي”





كشفت حركة الإصلاح الآن، التي يرأسها القيادي الإسلامي د. غازي صلاح الدين، لأول مرة عن عضوية والي ولاية شمال كردفان الحالي، بصفوف الحركة.

وقال القيادي بالحركة الأستاذ عبد الله محمد خير، في لقاء مُسجل ” للأمانة والتاريخ أن خالد مصطفى، كان عضواً معنا بحركة الإصلاح الآن، ويشغل منصب الأمين السياسي.

وأضاف ” محمد خير” بأن ليس هناك سبب لندافع عنه أو نسقطه، ولكننا نرى إن اختيار خالد مصطفى، والياً لولاية شمال كردفان، لم يكن اختياراً مناسباً .

السوداني