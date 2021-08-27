لجنة مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والسفارة الأمريكية





اتفق وزير الداخلية الفريق اول ركن عز الدين الشيخ ، مع القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة بالسودان، براين شوكار ، على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم يوقع عليها الجانبين .

واستقبل وزير الداخلية بمكتبه امس ، براين شوكار وعددا من المستشارين بالسفارة الامريكية ، بحضور رئيس هيئة التدريب الفريق عنان حامد وعدد من ممثلى إدارات الشئون القانونية والجوازات والتعاون الدولى .

وافاد المكتب الصحفي للشرطة ، إن وزير الداخلية اشاد بالاهتمام الكبير الذى توليه السفارة لكل برامج التعاون بين الجانبين مما يؤكد حرص واهتمام القائم بالأعمال على نجاح وتفعيل تلك البرامج.

واكد الوزير استمرار الشراكة القائمة لتحقيق الأهداف التى تحقق الاستقرار والطمأنينة لمواطنى البلدين.

من ناحيته أكد القائم بالاعمال الامريكي ، دعم بلاده لجهود السودان وحكومته الانتقالية بتفعيل إتفاقيات التعاون المشترك فى مجال التدريب ورفع القدرات بجانب تقديم الدعم اللوجستى فى مجال تأمين الحدود للقوات العاملة فى هذا المجال.

السوداني