والي البحر الأحمر يبحث مع نيكولا استئنافات متضرري لجنة التمكين





اطّلعت عضو مجلس السيادة ، نائب رئيس لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح ،على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر .

وتلقت نيكولا، خلال لقائها بالقصر الجمهوري امس، بوالي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج، تنويراً حول الأوضاع العامة والخدمية بالولاية، خاصة فيما يلي خدمات المياه والكهرباء باعتبارهما من القضايا التي ظلت عالقة لفترة طويلة في الولاية .

وقال والي البحر الأحمر في تصريح صحفي ، إن اللقاء تطرق لاستئنافات المتضررين من قرارات لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر،والتي تقدموا بها للجنة اﻻستئنافات.

وأضاف شنقراي، إن اللقاء تناول مذكرات نزلاء السجن الاتحادي بولاية البحر الأحمر، التي تطالب بمعاملتهم أسوة بزملائهم في سجون العاصمة الذين تم الإفراج عنهم

وأبان والي البحر الأحمر أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا لزيارة الولاية، لما سيكون لها من آثار إيجابية على مواطني الولاية .

السوداني