إيقاف تنقلات الدبلوماسيين





أوقفت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، تنقلات الدبلوماسيين للخارج إلى أجلٍ غير مسمى، عدا السكرتيرين الثوالث والسفراء المنقولين لسفارات لا يوجد بها غيرهم.

وقالت صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، إنّ سبب إيقاف التنقلات يعود للظروف المالية التي تمرّ بها البعثات في الخارج.

وأوضحت الصحيفة أنّ كلّ البعثات لم تصرف رواتبها لقرابة العامين، وإنّ هناك بعض الدبلوماسيين قدّموا طلبات إجازات بدون راتب بسبب الظروف المالية، وأنّ بعض مقار السفارات ومنازل الدبلوماسيين في الخارج مهدّدة بسبب استحقاقات الإيجارات وحقوق شركات الخدمات.

باج نيوز