تكوين صندوق للمسؤولية المجتمعية في قطاع الصمغ العربي





خلصت ورشة المسؤولية المجتمعية لشركات الصادر ، الى تكوين ( صندوق) للمسؤولية الاجتماعية تساهم فيه الحكومة بنسبة من الرسوم المفروضة على قنطار الصمغ، وتساهم شركات الصادر برسوم على طن الصادر.

وقال رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب العنان، في تصريح صحفي امس، إن مال الصندوق يتم توظيفه في مشاريع الخدمات بمناطق انتاج الصمغ العربي، كالآبار والحفائر والمدارس ونقاط الغيار وتعبيد الطرق ومشاريع الطاقة الشمسية.وتوزيع الشتول..الخ الخدمات التي تساعد في استقرار منتجي الصمغ العربي، واضاف : وابدرت شركات

العنان للتجارة، نوبك للاستثمار، أفروتيك بمبلغ مليون جنيه لكل شركة، وذلك لانجاح المشروع، مشيرا الى ان ورشة انعقدت بالتنسيق مع الهيئة القومية للغابات، وشركات صادر الصمغ العربي ، وادارات مكاتب الغابات بالولايات وجمعيات المنتجين

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