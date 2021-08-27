استقرار اللحوم الحمراء بأنواعها في الخرطوم





استقرت اللحوم الحمراء في الارتفاع وضعف العرض بأسواق الخرطوم، وعزا بعض التجار الارتفاع لزيادة تكاليف الترحيل وارتفاع الاعلاف

واوضح تاجر لحوم بالخرطوم ابكر حمزة في حديثه لـ(السوداني) أن ارتفاع الاسعار، انعكس على كساد وركود السوق هذه الأيام ، مبينا ان سعر كيلو العجالي قفز من (1٫900) الى (2٫400) جنيه واوضح بان الزيادة انعكست على إحجام التجار عن زيادة العرض

وقال إن هنالك ندرة في البقر، أما سعر الضأن فقفز من (2) الى (2٫800) جنيه ،لافتا الى ان هنالك عزوفا عن الشراء وركودا حادا بالأسواق

واشار صاحب ملحمة ببحري فضل عثمان الى زيادة أسعار تكاليف الاعلاف والترحيل ، مبينا أن سعر اللحم المفروم قفز من (1,400) الى (3) جنيه

وقال ان ارتفاع الاسعار انعكس على إحجام التجار عن الشراء وتراجع حجم العرض بالاسواق،مشيرا لضعف القوى الشرائية

وقال تاجر لحوم بيضاء بالخرطوم علي عثمان إن هنالك استقرارا في اسعار بيض المائدة مبينا ان سعر الطبق (1٫500) جنيه

وتوقع حدوث تراجع في العرض بسبب فصل الخريف ،واوضح ان ارتفاع مدخلات التشغيل تسببت في ضعف انتاج شركات تصنيع اللحوم

واكد تاجر لحوم بيضاء ناصر محمد استقرار الاسعار في الارتفاع ،مبينا ان سعر الكيلو (1٫250-1٫200) جنيه ،مشيرا الى وفرة العرض وتراجع الطلب على اللحوم البيضاء اما بيض المائدة فبلغ سعره (1٫200) جنيه للطبق متوقعا تراجع الاسعار لضعف الطلب ووفرة حجم العرض بالاسواق.

السوداني