مناسيب جديدة لنهر النيل في الخرطوم وشندي





اللجنة المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص.

أعلنت لجنة الفيضان عن أنّ منسوب نهر النيل عند الخرطوم سجّل 17.14 مترًا، الجمعة، فيما سجّل عند شندي 17.95مترًا.

وأفادت اللجنة بحسب تعميمٍ، الجمعة، أنّ الإيراد عن الحدود السودانية الإثيوبية سجّل في النيل الأزرق 631 مليون متر مكعب، نهر عطبرة 183 مليون متر مكعب، النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب.

وانخفض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 4 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 551 مليون متر مكعب مقارنة بالخميس، كما انخفض الإيراد عند سنار 7 مليون متر مكعب ليبلغ 567 مليون متر مكعب مقابل 574 مليون متر مكعب ليوم الخميس.

وتوقّعت اللجنة انخفاض منسوب نهر النيل، السبت، في ود العيس 1 سم ليسجل 16.39 مترً، وكان قد سجل اليوم 16.40 متراً وارتفاعه في ود مدني 3 سم ليسجل 19.43 متراً حيث سجل اليوم 19.40 متراً واستقرار المنسوب في الخرطوم عند 17.14 متراً واستقراره كذلك في شندي عند 17.95 متراً، وانخفاضه في عطبرة 5 سم ليبلغ 15.65 متراً وكان قد سجل اليوم 15.70 متراً، وارتفاعه في مدينة دنقلا بمعدل 1 سم ليسجل 15.18 وكان قد سجل اليوم 15.17 متراً.

وقرّرت اللجنة المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الي حين إشعار آخر.

باج نيوز