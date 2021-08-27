والي شمال كردفان: لم أنتم في يوم من الأيام لـ”الإصلاح الآن”





أكد والي شمال كردفان خالد مصطفى أنه لم ينتم لحركة الأصلاح الآن ولم يوقع على أي وثيقة إنضمام ولا طلب عضوية ولم يشارك في أي فعالية سياسية أو اجتماع باسم حركة الاصلاح الآن.

وتحدى الوالي في بيان صحفي، كل من يملك دليل إثبات يؤكد إنتمائه أو انضمامه إلى حركة الاصلاح الآن ممهورا بتوقيعه بأن عليه إشهاره على كل الوسائط، وأكد الوالي أنه يفتخر بإنتمائه لحزب الحركة الوطنية، الحزب الوطني الاتحادي منذ العام ٢٠١٢م.

وكانت حركة الاصلاح الآن بولاية شمال كردفان قد كشفت في مؤتمر صحفي أن الوالي خالد مصطفى كان عضوا في حركة الإصلاح الآن وأكدت أنه كان يشغل منصب الأمين السياسي، لكنه “زعل وفات” بسبب مشاركة الحركة في برلمان الحوار الوطني، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو يظهر خلالها والي شمال كردفان خالد مصطفى برفقة الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن وآخرين من قيادات الحركة.

(كوش نيوز)