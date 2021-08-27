عاطف السماني يدافع عن البرنس في عشرة ونسة





دافع المطرب الشاب العائد للساحة الفنية عاطف السماني عن مقدم برنامج عشرة ونسة محمد المصطفى البرنس بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها مؤخرا بانه يبحث عن اثارة وتشويق برنامجه والبحث عن الشهرة بالتركيز علي الأحداث التي تسيطر علي السوشيال ميديا وتستحوذ علي اهتمام الناس للسعي وراء (الترند) حيث أكد الكروان عاطف السماني أن البرنس بدأ بالإتصال عليه قبل فترة طويلة قبل ظهوره الاخيرة ونفي أن تكون اتصالات البرنس جاءت متزامنة مع اطلالته الاخيرة وعودته للاضواء في الساحة الفنية من جديد. الجدير بالذكر أن الانتقادات ظلت تلاحق صاحب برنامج عشرة ونسة محمد مصطفى الشهير بالبرنس بانه يسعى للظهور مع كل الأحداث الجديدة والمثيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وكان آخره ظهوره مع رماح مدني الذي اثار ضجة كبيرة وانتقادات عنيفة باعتبار الحالة الخاصة لرماح مدني صاحب المقولة الشهيرة (كلك واري اللو).

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