الصحة الخرطوم : آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجاني عبر صندوق الدواء الدائري
أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الخرطوم عن تكوين آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجاني عبر صندوق الدواء الدائري لكافة المراكز الصحية بمحليات الولاية السبع.
و أكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية
؛ أسامة الشفيع أن الآلية تهدف لضمان وصول الدواء في موعده و استمرارية الخدمة بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لصندوق الدواء الدائري مبينٱ أن أدوية العلاج المجاني تشمل علاج الأطفال دون سن الخامسة و أدوية الدعم العالمي و الملاريا و الدرن و التي سوف يتم صرفها مجانٱ للمواطنين بالمراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية بالمحليات و أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من مدير عام الوزارة و الصحة الاتحادية و العلاج المجاني و الدعم العالمي و الإمدادات الطبية لتجاوز كافة التحديات و الصعوبات خلال الفترة السابقة بهدف إنشاء نظام جديد لتوزيع الدواء و ضمان وصوله في موعده للمراكز .
يذكر أن أدوية العلاج المجاني كان يتم توزيعها عبر إدارة الصيدلة للمراكز .
باج نيوز