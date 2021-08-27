سياسية

الصحة الخرطوم : آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجاني عبر صندوق الدواء الدائري

2021/08/27
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الخرطوم عن تكوين آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجاني عبر صندوق الدواء الدائري لكافة المراكز الصحية بمحليات الولاية السبع.

و أكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية
؛ أسامة الشفيع أن الآلية تهدف لضمان وصول الدواء في موعده و استمرارية الخدمة بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لصندوق الدواء الدائري مبينٱ أن أدوية العلاج المجاني تشمل علاج الأطفال دون سن الخامسة و أدوية الدعم العالمي و الملاريا و الدرن و التي سوف يتم صرفها مجانٱ للمواطنين بالمراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية بالمحليات و أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من مدير عام الوزارة و الصحة الاتحادية و العلاج المجاني و الدعم العالمي و الإمدادات الطبية لتجاوز كافة التحديات و الصعوبات خلال الفترة السابقة بهدف إنشاء نظام جديد لتوزيع الدواء و ضمان وصوله في موعده للمراكز .
يذكر أن أدوية العلاج المجاني كان يتم توزيعها عبر إدارة الصيدلة للمراكز .

باج نيوز

2021/08/27
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