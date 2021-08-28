البحرين ترحب بقرار السودان حول مشروع (خيرات البحرين) بالشمالية





اعربت مملكة البحريع عن تقديرها لقرار حكومة السودان الذي الغت بموجبه وقف ترخيص مشروع (خيرات البحرين) بمحلية الدبة، الولاية الشمالية.

ونشرت وزارة خارجية البحرين على موقعها الرسمي ان سعادة الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني أعرب عن “تقدير مملكة البحرين لقرار الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان الشقيقة بإلغاء القرار المتعلق بوقف ترخيص مشروع (خيرات البحرين) بمحلية الدبة”، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس عمق علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

و قال البيان ان وزير الخرجية البحريني قد اشاد بالجهود التي قامت بها الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في هذا الخصوص، تعزيزًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اصدرت تعميما اوضحت فيه بأنها اجرت مراجعة مع سلطات الولاية الشمالية للقرار المتضمن إلغاء تخصيص المساحة الزراعية المخصصة لمملكة البحرين “مشروع خيرات البحرين” والتي جاءت في إطار متابعة مشاريع الإستثمار الزراعي التي لم يتم إستثمارها أو استغلالها في الولاية، حتى تم إلغاء القرار من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين الشقيقة .

واكدت الوزارة في التعميم الاسبوع الماضي إيلاء حكومة الفترة الإنتقالية الأولوية القصوى لمشروعات الأمن الغذائي العربي والتكامل الإقتصادي ومع مملكة البحرين الشقيقة بشكل خاص. وعبرت الوزارة عن إهتمامها العظيم بتعزيز العلاقات المتينة مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة بذل كل ما من شأنه تعزيز التعاون المشترك تلبية لطموحات وتطلعات قيادة وشعبي البلدين .

وقالت الخرجية البحرينية ان وزير الخارجية الدكتور الزياني اكد أن الجهات المختصة في مملكة البحرين، ممثلة بشركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” بصدد الانتهاء من إعداد دراسة استراتيجية شاملة تشمل مشروع “خيرات البحرين ” في جمهورية السودان، بما يتفق مع أهداف الشركة ورؤيتها الاستثمارية، ولما من شأنه تعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين ضمن توجهات الحكومة الموقرة، معربًا عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين وتنفيذ مشروعات استثمارية تعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

لمنامة 27-8-2021 (سونا)