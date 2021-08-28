مناوي: نبحث عن الدعم لدارفور من أي جهة





كذب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ما يُثار عن قيام الحركات المسلحة بحرق القرى، وأكد بحثهم عن الدعم لدارفور من أي جهة، وناشد العالم بتقديم الدعم للإقليم.

وشدد مناوي في تصريح لـ(الصيحة) على ضرورة إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وكشف عن الشروع في تكوين قوة مشتركة لحماية الموسم الزراعي وحفظ الأمن ومنع التفلتات والاحتكاكات.

ورد مناوي على انتقادات صُوِّبت له باختيار عناصر من حزب المؤتمر الوطني المحلول ضمن لجنة الخبراء التي كوّنها، مؤكداً أنّ مُشكلته ليست مع منسوبي الحزب المحلول، ولكن مع سياساته، وقال “هنالك من اكتسبوا خبرة خلال الثلاثين عاماً وهنالك من أجرم، ويجب أن يُحاسب”.

وأضاف “أريد لحكومتي أن تتعايش مع الكل لتمضي نحو السلام والاستقرار”.

في سياق آخر، شدّد مناوي على ضرورة تقنين عربات “بوكو حرام” بدلاً من محاربتها، مؤكداً أنها أصبحت مصدر رزق، وتابع “ليس هنالك علاقة بين بوكو حرام وسوق المواسير”.

الخرطوم ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة