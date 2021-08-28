إيمان الشريف تدافع عن منتخب السيدات: أنا أدعمكن .. وسننتصر





علقت الفنانة إيمان الشريف على خسارة منتخب السيدات السوداني أمام المنتخب المصري أمس في أول ظهور لسيدات السودان عبر التأريخ. وفي أول تعليق من فنان سوداني، كتبت إيمان الشريف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كانت نتيجة قاسية لكن لكل جوادٍ كبوة كما يقال، الخسارات لن تثنينا، سنجتهد حتى نصل للمبتغى.. وتواصل: سيرفرف علم السودان يوماً ما فرحاً بانتصاراتنا، نحن نثق بكن وبفريقنا الأول للرجال وبكل من يسعى لرفعة هذا الوطن.

أنا إيمان الشريف أدعمكن وأقدم كل الممكن لتخطي عقبات البدايات لننهض مرة اخرى.

اختتمت حديثها: سننتصر إذا اجتهدنا وتناسينا الهزيمة.. وكان منتخب سيدات السودان قد خسر بعشرة أهداف دون مقابل في افتتاح بطولة كأس العرب بالعاصمة المصرية القاهرة ليُواجه موجة عنيفة من الانتقادات عقب نهاية المباراة في وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة الصيحة