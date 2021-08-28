وزير الاستثمار : تعديلات كبيرة في قانون الاستثمار





أكد وزير الاستثمار محمد الهادي، إجراء تعديلات كبيرة في قانون الاستثمار لتهيئة البيئة الاستثمارية والتي اختلفت تماماً عن السابق من حيث الممارسة الخاصة بإجراءات الاستثمار.

وقال الهادي لـ(الصيحة)، إن العمل جارٍ لتنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسهيل كَثيرٍ من العقبات التي تعوق الاستثمار، بجانب إجراء تعديلات داخلية وإنشاء دليل المُستثمر ومساره. وأعلن عن إعادة هيكلة عددٍ من القطاعات داخل الوزارة.

وقال إنّ هنالك إصلاحات خاصة بوزارات الاستثمار الولائية والتي تواجه بعض الإشكالات تُجرى معالجتها حالياً، وأشار إلى التنسيق مع الولاة لإزالة المعوقات التي كانت في السّابق. وأضاف أنّ أولويات المرحلة الحالية لوزارته تتمثل في قطاع الطاقة والبنيات التحتية وخاصة الكهرباء ومشروعات الطاقة النظيفة والشمسية والرياح في مناطق مُختلفة من السودان، وكشف عن المُصادقة على مشروع للطاقة بالرياح في الولاية الشمالية، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المحطات القائمة منها محطة قري ٣، وأشار إلى تخصيص أموال من الوكالة الدولية للتنمية ضمن مبلغ الـ٣ مليارات دولار وهي من المبالغ المخصصة لقطاع الطاقة وتخصيص ٧٨٠ مليون دولار لإعادة صيانة وتأهيل بعض المشروعات القائمة للطاقة بالتوليد الحراري والمائي.

الخرطوم ــ رشا التوم

صحيفة الصيحة