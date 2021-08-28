بدء إجراءات العمرة بتكلفة تصل لـ(4500) ريال سعودي





كشف الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة نهى متوكل عن بدء اجراءات العمرة لهذا العام ، مبينة في تصريح لـ( السوداني) أن تكلفة العمره تتراوح مابين(2300 إلى 4500 ) ريال حسب الخدمات المقدمة بالمملكه العربية السعودية ،مشيرة إلى أن الرسوم التي تاخذها ادارة الحج والعمرة، تبلغ 1500 جنيه.

وكشفت نهى متوكل عن الغاء السفارة السعودية حجر 3 أيام للقادمين للاراضي المقدسة.

وناشدت نهى المسافرين بالتطعيم ، محذرة من حرمان كل من لا يحمل كرت تطعيم فحص كورونا من السفر للسعوديه أو أي دولة اخرى.

واشارت الى تأهيل عدد (7) وكالات للعمرة ،متوقعة زيادة عدد الوكالات الى (40) وكالة للحج والعمرة.

الخرطوم: عبير

صحيفة السوداني